Covid-19 vakalarında artışın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden karar: Poliklinik randevuları iptal edildi

Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle İzmir'deki hastanelerde de yoğunluk had safhaya ulaşmış durumda. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yarından itibaren tüm poliklinik randevuları iptal edildi.

BirGün gazetesinden Berkay Sağol’un haberine göre, hastane yönetiminden sağlık çalışanlarına gönderilen mesajda, “Covid-19 pandemisi nedeniyle hastanemizde hastalarımızın doğru ve uygun koşullarda sağlık hizmeti alabilmesi için 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm poliklinik randevuları (erişkin ve çocuk hematoloji/onkoloji hariç) iptal edilmiştir. Sağlıklı günler dileriz” ifadesi kullanıldı.

SES İzmir Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz "İzmir'de hemen tüm hastanelerde pandemi servisleri yeniden arttı. Covid-19 yoğun bakımlarındaki doluluk yüzde 80'lere kadar çıktı. Maalesef yeni bir pikle karşı karşıyayız. Normalleşmenin bilimsel verilerle yapılması gerektiğini söylememize rağmen bu yapılmadı ve karşımıza çıkan tablo, günlük 60 bin vaka ve yaklaşık 300 ölüm. Halk sağlığı şakaya gelmez.” açıklamasını yaptı.