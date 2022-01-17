Covid-19 vaka yoğunluğu en çok artan 10 il açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık Koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

Koca, 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı. Bunlar Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük oldu.