Covid-19 vaka yoğunluğu en çok artan 10 il açıklandı!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article__header">\n<div class="article__announce-text">Sağlık Bakanı <strong>Fahrettin Koca</strong>, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık Koronavirüs vaka haritasını paylaştı.</div>\n</div>\n<div class="article__body">\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text">İllere göre 1-7 Ocak döneminde Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.</div>\n</div>\n</div>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/01/1642411664349-fj-syjr-4-xiaiki-yn.jpg" alt width="600" height="337" /></p>\n<p>Koca, 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı. Bunlar Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük oldu.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/01/1642411687503-fj-szl-vx-0-a-aj-qs.jpg" alt width="600" height="354" /></p>\n</body>\n</html>