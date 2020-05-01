Covid-19'un ortaya çıktığı bölgede kısıtlamalar hafifliyor

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde alınan önlemler aşamalı olarak hafifliyor. En yüksek seviyede olan olağanüstü hal kararının bir alt seviyeye ineceği belirtildi.

Hubei eyaletinde yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada en yüksek tehdit durumunda olan eyalette yasak ve kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada 2 Mayıs itibariyle bazı kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Henüz bu kararın nasıl pratiğe döküleceğine dair bir açıklama yapılmadı. Çin’in başkenti Pekin’de de önceki gün benzer bir karar alınmış ve “riski düşük” olan ülkelerden gelen insanlara 14 günlük zorunlu karantina kuralını kaldırmıştı.

2019 yılının son günlerinde Hubei’nin başkenti Vuhan’da ilk corona virüsü vakaları tespit edilmişti. Aylarca corona virüsünün merkez üssü haline gelen Vuhan’da 26 Nisan’da açıklama yapan yetkililer şehirdeki hastanelerde hiç Covid-19 hastası kalmadığını açıklamıştı.