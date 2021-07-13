Covid-19’un Delta mutasyonu, Azerbaycan'da 31 kişide görüldü

Azerbaycan'da, Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta mutasyonu 31 kişide tespit edildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumu ve Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Azerbaycan'da yeni tip Koronavirüs'ün Delta mutasyonunun tespit edilmesine ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, Azerbaycan’da salgını kontrol altına almak için alınan önlemler kapsamında, SARS-CoV-2 virüsünün genetik mutasyonları üzerinde düzenli olarak testlerin yapıldığı ve yabancılardan yakın zamanda alınan 31 örnekte B.1.617 (Delta) mutasyonu ve 9 örnekte ise Covid-19’un İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7 mutasyonu (20 Alpha V1) tespit edildiğini belirtildi. (İHA)





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