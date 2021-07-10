Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara anlattı: Delta varyantının farkı ne, endişe etmeli miyiz?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara , Koronavirüs aşıların Delta varyantı üzerindeki etkisinden bahsederek, "2 doz aşılıysak, Delta'ya karşı korunuyoruz demektir. Korunuyoruz derken şöyle açıklayalım, aşılar Delta'da hastaneye başvuracak kadar ağır olmasını ya da kayıpları önleyecek kadar önemli" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bulaşılıcılığı diğer varyantlara göre daha fazla olduğu belirtilen Delta varyantı ile İngiltere varyantı arasındaki farkı CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir ile 5N1K programında yanıtladı.

Milliyet'in aktardığına göre Kara'nın açıklamaları şu şekilde:

"Pek çok varyant konuşmaya başladık. Öncellikle şunu söyleyebiliriz; yapısal özelliklerinde değişiklik gösteriyorsa biz buna varyant diyoruz. Eylül başında İngiltere varyantı başladı. Delta varyantı ise Aralık ayı gibi Hindistan'da ortaya çıktı.

Daha önce yüzde 50'sinden fazlasının enfeksiyon geçirdiği bir bölgede ortaya çıktı. Sonrasında Hindistan'da hızla yayıldı. Problem çıkarabilecek bir varyant olarak kabul edildi."

"Neden tedirgin olmalıyız?"

İngiltere varyantının başlangıcı İngiltere'ydi. Delta varyantının İngiltere'de vakaların çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Neden tedirgin olmalıyız? Daha fazla bulaştığını daha hızlı yayıldığını gösteriyor. İlk virüsü Vuhan virüsü olarak değerlendirecek olursak onu takip eden İngiltere varyantı, 2 kat fazla bulaşıyordu.

Hastalığın ağırlığında fark yaratmamıştı. Delta varyantı ise İngiltere varyantına göre 2 kat fazla bulaşıyor. Daha fazla enfeksiyona neden olabiliyor. Biz ne yapabiliriz? Normal şartlarda virüsün damlacık yolu ile geçtiğini söylemiştik. Bu virüs damlacıkla gene, çok daha az virüs çok daha ağır hastalığa neden oluyor.

"Enfekte olan kişiden çok daha fazla sayıda atılıyor"

Delta varyantı enfekte olan kişiden çok daha fazla sayıda atılıyor. Eski virüs ile 10 atılıyorsa bu varyant ile 15 ila 20 atılıyor sayı olarak. Önceden ben 10 virüs aldığımda hasta oluyorsam bu defa rakamın 3 ila 4 arasında olduğunu görüyoruz. Bu da benim çok daha kolay hastalanmama neden oluyor.

Ne yapabiliriz? Birincisi maske ve mesafe çok etkili. İkinici de aşılar çok etkili. Bir miktar etkide azalma olduğunu söylüyoruz. Ancak 2 doz aşılıysak, biz Delta'ya karşı korunuyoruz demektir. Korunuyoruz derken şöyle açıklayalım, aşılar Delta'da hastaneye başvuracak kadar ağır olmasını ya da kayıpları önleyecek kadar önemli.

"Aşı olanların bazılarında Delta varyantı ile boğaz ağrısı gibi durumlar ortaya çıkabiliyor"

İki aşının da yoğun bakıma gitmek ile kayıpları önlediğini söyleyebiliriz. BioNTech aşısı için Delta varyantına karşı koruyuculuk yüzde 67. Yani aşı olanların bazılarında Delta varyantı ile boğaz ağrısı gibi durumlar ortaya çıkabiliyor.

Bugün delta varyantı, başka gün başka bir varyant olacağını düşünerek kişiler arasındaki mesafeye çok dikkat ettirmeliyiz ve kapalı alanlarda maskeye dikkat etmeliyiz."