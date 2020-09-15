Covid-19'u yenen doktor: Milyonlarca dikenin üzerinde yatıyormuş gibiydim

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Zeki Kemeç , yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) yendi. Bu süreçte milyonlarca dikenin üzerinde yatıyormuş gibi canının acıdığını belirten Kemeç, "Bu virüsü hafife almak çok büyük yanılgı olur" diyerek vatandaşları uyardı.

Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görev yapan Nefroloji Uzmanı Dr. Zeki Kemeç, temmuz ayında Koronavirüs'e yakalandı. Dr. Kemeç, virüsün akciğerlerine nüfuz ettiğini, iştahsızlık, halsizlik, terleme, bel ve sırt ağrısı yakınmalarının olduğunu söyledi.

"Bana ihtiyacı olan hastalarıma koştum"

Milyonlarca dikenin üzerinde yatıyormuş gibi canının acıdığını belirten Dr. Kemeç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben bir doktorum fakat nasıl seyrettiği belli olmayan bir hastalıkla cebelleşiyordum. Aynı evde 6 kişi birden hastalanmış ve her birimiz farklı semptomlarla geçiriyorduk. Bu virüsün en büyük felaketi ise akciğer tutulumudur. Çok yayılım durumunda ise oksijen ve yoğun bakım desteği gerektirir. Soluk almakta sıkıntım vardı ve uyuyamıyordum. Ne aileme ne kendime çare olabiliyordum. Hastalarımın bana ihtiyacı vardı. Ailem ve hastalarım için pes etmemeliydim. Test sonuçlarım negatif çıkınca hiç beklemeden işe başladım. Bana ihtiyacı olan hastalarıma koştum. Hemodiyaliz, periton diyalizi, nakil hastaları, acil ve yoğun bakım hasta konsültasyonları tüm bu işler beni bekliyordu."

"Covid-19'u atlatmama rağmen hala nefes alırken sıkıntı yaşadığım anlar oluyor" diyen Kemeç, "Lütfen herkes çok dikkat etsin. 'Bana bulaşmaz' demeyelim. Maske, sosyal mesafe ve el hijyenini sağlıklı yapalım, sağlığımızdan olmayalım" dedi.