Covid-19 testinde fiyat karmaşası sürüyor; bazı hastenelerde teste ek olarak 800 liraya varan muayene ücreti talep ediliyor

Sağlık Bakanlığı’nın test ücretinin 250 lira olarak belirlenmesine karşın Covid-19 testinde fiyat karmaşası sürüyor. Bazı özel hastaneler Covid-19 test ücretinin yanında 800 liraya varan muayene ücreti de talep ediyor.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen’in haberine göre, hastanelerin çağrı merkezlerinde tarama amaçlı PCR testi için 250 Türk Lirası talep ederken, Koronavirüs semptomu gösterildiği takdirde test öncesi muayene olunması gerektiği belirtildi.

Hastaneden uzmanlık alanlara göre değişen muayene ücretinin ortalama 800 lira olduğu bilgisi paylaşıldı.