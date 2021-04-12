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Koronavirüs

Covid-19 testi pozitif çıktı, hastaneden kaçtı!

Güvenlik güçleri hastanın yakalanması için çalışma başlattı

12 Nisan 2021 14:30

Aydın'da sabah saatlerinde Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif olan bir hasta hastaneden kaçtı.

İsmi gizli tutulan ve Koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta tedavi gördüğü hastanenin pediatrik servisinden firar etti.

Bir süre sonra hastanın hastanede olmadığını fark eden sağlık görevlileri durumu güvenlik görevlilerine bildirerek firar eden pozitif hastanın yakalanması için yardım istedi.

Eşgali ve adı soyadı güvenlik güçlerine bildirilen hastanın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

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