Covid-19 testi pozitif çıkan eski milli sporcu hayatını kaybetti

Denizli'de, işitme engelli eski milli masa tenisi sporcusu Fevzi Durmaz (37), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Durmaz'ın şüphe üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Denizli'de yaşayan ve 5 yıl önce geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen eski milli masa tenisi sporcusu Feyzi Durmaz, 3 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedaviye alınan Durmaz'a, şüphe üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Durmaz, bugün solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Fevzi Durmaz için yayımladığı mesajında, camia olarak üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Eski Milli Masa Tenisi Sporcumuz Fevzi Durmaz'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım" dedi.