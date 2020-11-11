Covid-19 tedavisinde 'Remdesivir' krizi; karaborsada satılıyor, bir tedavi 50 bin lirayı buluyor

Covid-19 tedavisi gören Doç. Dr. Ferda Kemal Keskin tedavi sürecinde kullanılan 'Remdesiver' ilacına ulaşmakta zorluk çektiğini, para ile satın almak zorunda kaldığını söyledi.

"Ateşim düşmüyordu, ağrılarım vardı, kabuslar görüyordum" diyen akademisyen Keskin, ilaç olarak Remdeviser'e geçildiğini, 72 saat içinde toparlamaya başladığını belirtti.



Ancak daha sonra ilaca ihtiyaç duyulduğunda Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvuru reddedilince akademisyen Keskin, ilaca parayla ulaşabildiğini aktardı. Bakanlığın itiraz gerekçesi ise Remdesiver ilacının yoğun bakım hastalarının tedavisinde kullanılması.

"Hem kullanılan ilaçları yerine koyabilmek hem de kendi kürümü tamamlamak için ilaçları satın almak zorunda kaldım. 8 dozluk bir kür. 4 dozluk kürün maliyeti 15 bin lira. Bunu kendi cebinizden karşılamak zorunda kalıyorsunuz" diyen akademisyen Keskin, ilacın karaborsaya düştüğünü söyledi.

T24'e konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da Remdesivir ilacının Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara 'geç bir aşamada' uygulandığını söyledi ve vatandaşların ilacı satın almak zorunda kaldığını belirtti. Fincancı, "Parayla ve karaborsada satılıyor bu ilaçlar. Bir tedavi 50 bin lirayı buluyor" dedi.

"İnsanlar ilacı parayla almak zorunda kalıyor"

Konuyla ilgili T24'e değerlendirmede bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da Sağlık Bakanlığı'nın tedavi algoritmasında Remdesivir ilacının yoğun bakım koşullarında (entübasyon sonrasında) kullanılmasının öngörüldüğünü ancak yoğun bakımda entübe edilmeden önce kullanılmasının etkili olduğunun söylendiğini belirtti.

Orta ağır düzeydeki vakalarda Remdesivir kullanılması gerektiğini belirttiklerini söyleyen Fincancı, "Sağlık Bakanlığı bu aşamada karşılamadığı için insanlar parayla almak zorunda kalıyorlar ilacı. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın tedavi algoritmalarıyla ilgili bir sorun var" dedi.

Fincancı şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı Remdesivir'i uygun olmayan geç dönemde başlatarak etkisiz olmasında da rol oynuyor"

"Hidroksiklorokin ilacını da veriyor Sağlık Bakanlığı, oysa yan etkileri çok açık. Üstelik de etkisinin olmadığı bütün çalışmalarla kanıtlanmışken hâlâ bu ilaçta ısrar eden Sağlık Bakanlığı bir taraftan da Remdesivir'i uygun olmayan geç dönemde başlatarak etkisiz olmasında da rol oynuyor."

"Herkesin erişebilmesi gerekiyor, parayla ve karaborsada satılıyor bu ilaçlar, bir tedavi 50 bin lirayı buluyor"

Fincancı, Sağlık Bakanlığı'nın Remdesivir ilacını Covid-19 hastalarına yoğun bakımda entübe edildikten sonra verilmesinin 'geç bir aşama' olduğunun altını bir kez daha çizerek "Stokin fırtınası başlamadan, hasta entübe edilmeden önce başlanması gerekiyor ve herkesin de erişebilir olması gerekiyor. Parayla ve karaborsada satılıyor bu ilaçlar. Bir tedavi 50 bin lirayı buluyor" diye konuştu.

Hidroksiklorin ve Remdesivir ilaçları

TTB Koronavirüs İzleme Komitesi ve Klinik Derneği Üyesi Özlem Kurt Azap TTB'nin bugün yayınlanan bilgilendirme yayınında "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hidroksiklorokin'i 4 Temmuz'dan beri 'kullanmayın' diyor. Sağlık Bakanlığı hâlâ getirip veriyor" dedi.

Azap, Remdesivir ilacı için de şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'i ise 16 Ekim'de yaptığı açıklamada etkisiz gördüğünü söyledi ancak 'kullanmayın' demedi. İlacın üretici olan firma da zaten itiraz etti DSÖ'nün bu kararına. Sonuçta çıkan iyi bilimsel dergilerde Remdesivir'ın etkili bulunduğu özellikle de 'hasta kötüleştikten sonra değil de kötüleşmeye giden süreçte etkili olabilir dendi."

Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rehberi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki tablolara bakıldığında Remdesivir ilacı, 9 Ekim tarihli 'Sağlık Bakanlığı Erişkin Hasta Tedavi Rehberi' ve Çocuk Hasta Tedavi Rehberi'nde yer almıyor. Ancak tabip odaları rehberde olmadığını, ilacın son aşamada kullanıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca "kullanmayı planlıyoruz" demişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada "Remdesivir önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Antiviral bir ilaç" demişti.

Ancak ABD temmuz ayında ilacın küresel stokunun tamamını satın almıştı.

Remdesivir nedir?

İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesörü Serap Şimşek-Yavuz Remdesivir ile ilgili Türk Tabipleri Birliği'nin "Covid-19 Altıncı Ay Değerlendirme Raporu"nda şöyle yazmıştı:

Remdesivir SARS-cov-2’ye karşı in vitro ve in-vivo hayvan deneylerinde oldukça etkili bulunmuş, 1647 COVID-19 hastasını içeren 2

RCT’da klinik sonuçlara bazı olumlu etkisi gösterilmiş, 237 hasta içeren 1

RCT’da ise klinik sonuçlara herhangi bir olumlu etkisi gösterilmemiştir. Ek

klinik çalışma sonuçları gereklidir. Remdesivirin COVID-19 sırasında kullanımı sırasında ciddi istenmeyen etkisi bildirilmemiştir. Tüm veriler bir arada değerlendirildiğinde remdesivirin orta/ağır seyirli COVID-19 pnömonilerinde kullanılabileceği düşünülmüştür. Yeni klinik çalışma sonuçlarına göre kullanım endikasyonları tekrar değerlendirilmelidir.





