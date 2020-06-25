Dev-Yapı İş temsilcisi Hasan Oğuz için hatıra kitaplığı kuruldu

Salkım Kooperatifi, Covid-19 tanısı konulmasına rağmen Galataport şantiyesinde çalıştırıldığı esnada geçirdiği kalp krizi sonrası 12 Nisan günü yaşamını yitiren DİSK Dev Yapı-İş temsilcisi ve inşaat işçisi Hasan Oğuz için hatıra kitaplığı kuruyor.

Kooperatiften yapılan açıklamada, "Biz, onun dostları ve arkadaşları olarak anısını yaşatmak için herkese açık bir kitaplık oluşturuyoruz. Dileyen herkesin ödünç kitap alabileceği, oturup kitabını okuyabileceği bir kitaplık. Sizlerden de Hasan Oğuz Kitaplığı’na kitap bağışı bekliyoruz" denildi.

33 yaşında yaşamını yitiren inşaat Hasan Oğuz için kurulacak hatıra kitaplığı, Salkım Kooperafi'nin Kozyatağı yerleşkesinde yer alacak. Salkım Kooperatifi tarafından yapılması planlanan Hasan Oğuz Kitaplığı için yapılan çağrıda, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını sürecinde ücretli izin hakkı tanınmadığı için çalışmak zorunda kalan, çalıştığı esnada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve yattığı hastanede Covid-19’a yakalanarak hayatını kaybeden genç bir inşaat işçisi arkadaşımızdı Hasan Oğuz. Dev-Yapı İş sendikasının çalışkan bir emekçisiydi. Hasan’ı çok erken aldılar aramızdan.

"Biz, onun dostları ve arkadaşları olarak anısını yaşatmak için herkese açık bir kitaplık oluşturuyoruz. Dileyen herkesin ödünç kitap alabileceği, oturup kitabını okuyabileceği bir kitaplık. Sizlerden de Hasan Oğuz Kitaplığı’na kitap bağışı bekliyoruz."

Hasan Oğuz Kitaplığı için kitap bağışında bulunmak isteyenler için adres ve iletişim bilgileri: Bayar Caddesi, Şakacı Sokak, No:12, D:1 Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul / İletişim:0542 619 16 62

Ne olmuştu?

Şantiyede çalışan DİSK'e bağlı Devrimci Yapı İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Temsilcisi Hasan Oğuz, Covid-19 tedavisi gördüğü süreçte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Dev Yapı-İş, Oğuz'un raporunda ölüm nedeninin 'Bulaşıcı hastalık' yazıldığını açıklamış, daha sonra gelen başka bir ölüm raporunda ise Covid-19 yazdığı görülmüştü.

TIKLAYIN - Bir işçi daha hayatını kaybetti; Galataport şantiyesinde çalışan Hasan Oğuz'un ölüm raporuna 'Covid-19' yazıldı