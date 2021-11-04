Covid-19 salgını Çin'de ilk dalgadan bu yana en yaygın halinde

Ulusal Sağlık Komisyonu'na (NHC) göre Çin'in 31 eyaletinden 19'unda Ekim ortasından bu yana vaka bildirildi. Çarşamba günü, sağlık komisyonu 93 yeni semptomatik vaka bildirdi. Bu son üç ayın en yüksek günlük sayısı.

Bianet'in haberine göre sayı, çoğu hala her gün on binlerce vaka bildiren Batı'daki diğer ülkelere kıyasla küçük görünebilir. Ancak sıkı sınır kontrolleri ve uluslararası varışlar için uzun karantinalar da dahil olmak üzere "sıfır Covid" yaklaşımına bağlı kalan Çin için bu çok büyük.

Virüsü Çin sınırları içinde tamamen yok etmeyi amaçlayan bu yaklaşım, CNN analizine göre bir avuç vakanın bile büyük bir tehdit olarak görüldüğü anlamına geliyor.

Vakalar hızla arttı

Devam eden salgın, 16 Ekim'de, kuzey Çin'de seyahat eden Şanghay'dan tam olarak aşılanmış yaşlılardan oluşan bir tur grubu arasında enfeksiyonların tespit edilmesiyle başladı.

Vakalar hızla arttı ve kuzey eyaletlerine yayıldı; ertesi hafta, Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri kuzey ve kuzeybatıda "hızla genişleyen" "çok sayıda dağınık yerel salgın" konusunda uyardı.

Pekin'e giriş kısıtlamaları sıkılaştırıldı

Yetkililer, daha önceki salgınları başarıyla içeren taktikleri izleyerek hemen harekete geçti: toplu testler, ani kilitlenmeler, karantinalar, seyahat askıya alma ve ihtiyatlı gözetim başlatıldı.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde iller arası seyahatleri yasakladı. Başkent Pekin'de, şehre giriş kısıtlamaları sıkılaştırıldı ve kurallara uymayanları cezai tutukluluk haline getirerek cezalandırdı.

Çin'de pandemi nasıl geçti?

Birkaç düzine vaka bildiren Lanzhou da dahil olmak üzere birçok şehir, toplamda milyonlarca sakini etkileyen karantinaya alındı. Ancak virüs yine de hızla yayıldı ve 'sıfır Covid-19 vakası' hedefinin sürdürülebilirliği ve Çin'in acil durum müdahalelerinin etkinliği hakkında soruları gündeme getirdi.

Çin'deki salgın, Wuhan'daki pandeminin başlangıcında, büyük ölçüde Mart 2020'ye kadar kontrol altına alındı ​​ve yılın geri kalanında vakalar düşük kaldı. Ara sıra alevlenmeler olsa da, bunlar da çabucak kontrol altına alındı; yıl sonuna kadar, günlük hayatın büyük bir kısmı normale döndü, işletmeler faaliyette ve yurt içi seyahatler yeniden başladı.