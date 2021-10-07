Covid-19 saç ekimine talebi arttırdı

Yapılan çalışmalar Covid-19’un uzun süreli semptomlarından birinin saç dökülmesi olduğunu gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre hastaların yüzde 40’ı virüsü atlattıktan sonra saç dökülmesi şikayeti yaşıyor. Buna bir de mevsimsel dökülmeler eklenince, saç ekimi ve tedavisi almak isteyen insan sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Ayrıca mevsimsel dökülmeler de eklenince, saç ekimi ve tedavisi almak isteyen insan sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Saç Ekimi ve Tedavileri Hekimi Uzman Doktor Servet Terziler, "Banyo sonrası tarama yaparken saçların küme küme döküldüğünü ifade eden kadın ve erkek hastalar panik halinde kapımızı çalıyor. Korona sonrası saç dökülmelerinde hastalık döneminde vücut direnci düşen hastaların, güneş ışığından da yeteri kadar faydalanamaması, D vitamini ve çinko başta olmak üzere vitamin ve mineral eksikliğini ortaya çıkarıyor. Araştırmalar Covid-19 sonrası yaşanan saç dökülmesinin 9 ay sonra sona erdiğini gösterse de, kalıcı saç problemlerinin yaşanmaması için takviye tedavileri ve koruyucu önlemleri uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vitaminlerin ağızdan alınması ile damardan alınması arasında önemli bir fark var"

Damardan besleyici saç tedavisi, saç lazer tedavisi, PRP ve GF (Büyüme Faktörü) gibi tedaviler uyguladıklarını söyleyen Terziler, "Kişinin saç yapısına ve ihtiyacına göre belirlenebilen IV Nutritions serumdaki biyotin saçı güçlendirirken, çinko, ekimin yapıldığı bölgedeki cildin hızla iyileşmesini sağlıyor. N-asetilsistein cilt altı bağ dokularını iyileştirirken, B5 vitamini saç tellerini güçlendiriyor. Yara iyileşmesi hızlanıyor, kabuklanma, sivilcelenme, kızarma ve kaşınma gibi kişinin yaşam kalitesini bozacak etkiler yok denecek kadar azalıyor. Vitaminlerin ağızdan alınması ile damardan alınması arasında önemli bir fark var. Damardan alınan vitaminler hemen hücrelere nüfus ediyor. Vitamin serumu metabolizmayı harekete geçirerek ekilen köklerin yanı sıra kaş, sakal ve tırnakların da güçlenmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

Bu dönemlerde mevsimsel saç dökülmeleri yaşanabileceğine de dikkat çeken Terziler, "2 ayın üzerinde devam eden ve her defasında ele daha çok saç gelmesiyle sonuçlanan durumlar, yoğun bir dökülmeyle karşı karşıya kalındığının göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Kişinin saç yapısına ve ihtiyacına yönelik oluşturulan tedavi seçenekleriyle dökülmenin hemen kontrol altına alınmasını sağlıyoruz” dedi.