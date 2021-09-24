Covid-19 rehberinde 'hamileler' için aşı güncellemesi yapılacak

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, uluslararası çalışmalar ışığında Covid-19 dönemine ilişkin gebelik takip rehberinde aşılarla ilgili güncelleme yapıldığını ve yeni rehberin Bilim Kurulu'na sunulduğunu bildirdi.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tekin, salgının ilk döneminden itibaren Covid-19 geçiren tüm hamilelere hizmet verdiklerini, bu konuda güçlü tecrübeye sahip olduklarını belirtti. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine, dünyadaki çalışmaları da ele alarak Covid-19 döneminde hamilelerin takiplerine yönelik rehberde aşılarla ilgili güncelleme yaptıklarını söyledi.

"Artık elimizde 100 binli rakamlara varan veri var"

Tekin, edinilen veriler kapsamında gebelerin aşılanması ile ilgili çalışmalar yapıldığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gebeler için olan Covid-19 rehberimiz aslında pandeminin başında hazırlanmıştı fakat o zaman aşılar yaygın değildi ve aşı konusunda çok fazla bilgi aktarımında bulunamamıştık. Geldiğimiz noktada, bu sene aşılarla ilgili çok fazla veri birikti . Özellikle mRNA aşılarının ABD, İsrail ve dünya genelinde yaygın yapılması ve bu çalışmalara gebe grubunun da dahil edilmesi neticesinde artık elimizde 100 binli rakamlara varan gebeliğinde mRNA aşısı olmuş kişilerin verileri oluştu.

"Bu veriler, gebelikten önce, gebeliğin ilk aylarında, gebelik esnasında ya da emzirme döneminde mRNA aşılarıyla aşılanan anne adaylarının enfeksiyon, düşük, erken doğum riski olmadığını, ayrıca bebeklerinde herhangi bir riske, anomaliye rastlanmadığını kanıtladı. Biz de bu verilere dayanarak Kovid-19 döneminde gebelik takip rehberini revize ettik. Tüm anne adaylarımıza, emziren annelerimize güvenle mRNA aşılarını olabileceklerini rehberde de belirttik."

"Kanıta dayalı bilgiler de rehberde bulunuyor"

Tekin, rehberde aşı konusunda hangi bilgilerin yer aldığına ilişkin ise"Rehberimizde tüm anne adayları, emziren anneler için gebe kalmadan önce dahi mRNA aşılarının güvenli olduğuna ilişkin bilgiler yer alıyor. Anne adaylarının aşı olmadıkları takdirde Covid-19 geçirmeleri durumunda yoğun bakıma yatış, solunum sıkıntısı ve ölüm risklerinin artabileceği konusunda kanıta dayalı bilgiler de rehberde bulunuyor" dedi.

Hamileliğinde mRNA aşısı olan anne adaylarının hem göbek kordonu hem de anne sütünde antikorlara rastlandığına ilişkin İsrail ve ABD'de yapılan çalışma sonuçlarını anımsatarak, bu konuda bilgilendirmelerin de rehberde olduğunu dile getiren Tekin, "Anne adayları gebelikte aşılandıklarında yeni doğacak bebekleri için de bir koruyucu antikor aktarma şansına sahip olacaklar" ifadesini kullandı.

Anne adayları gebeliğin her döneminde aşılanabilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezince yayımlanan 139 bin hamileye ilişkin verilerle de Covid-19 aşılarının hamileliğin her döneminde yapılabileceğinin ortaya konulduğuna dikkati çeken Tekin, Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayımlanan hakemli tıp dergisi JAMA'daki yeni çalışmaya değindi. Tekin, bu çalışmada da hamilelik öncesi veya hamileliğin ilk üç ayında aşı olanlarda herhangi bir yan etki ve riskle karşılaşılmadığının bildirildiğini söyledi.

"Delta varyantı sebebiyle Covid-19 gebelerde ağır seyrediyor"

Tekin, tüm bu çalışma sonuçları doğrultusunda rehberde güncelleme yapıldığını kaydederek, özellikle Delta varyantı sebebiyle Covid-19'un hamilelerde çok daha ağır seyrettiğini, yoğun bakıma yatış, solunum sıkıntısı gibi problemlerin görülmesinde artış yaşandığını dile getirdi.

Şu an Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören hamilelerin tamamının aşısız olduğunu aktaran Tekin, "Gebelerimiz hastalığı geçirse bile bunu hafif olarak atlatabilmek, yoğun bakıma yatış ve gebelik komplikasyonları yaşama ihtimallerinin önüne geçmek için aşı olmak durumundalar. Sevgili annelerimiz, lütfen aşı konusundaki kararlarınızı yorumlara göre değil, kanıta dayalı verilere göre verin" diyerek gebelere aşı çağrısı yaptı.

inaktif Sinovac aşısında da bezer sonuçlar ortaya çıktı

Tekin, mRNA aşılarının hamileliğin her döneminde güvenli olduğuna ilişkin uluslararası çalışmaların yanı sıra inaktif Sinovac aşısında da sağlık çalışanlarıyla yürütülen çalışmaların benzer sonuçlar ortaya çıkardığını anlattı.(AA)