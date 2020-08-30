T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Covid-19 nedeniyle ölen kişinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu!

Durumun şikayet edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çadırı kaldırdı

30 Ağustos 2020 00:46

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını kaybeden kişinin evinin önüne belediye tarafından kurulan taziye çadırı, polis ekiplerince kaldırıldı.

Denizli'deki bir hastanede Koronavirüs tedavisi gören S.B. bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarının talebi doğrultusunda, S.B.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı Karaman Mahallesi Yeşilköy Caddesi'ndeki evinin önüne Merkezefendi Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. 

Bazı vatandaşların cenaze evinin önünde kalabalık oluştuğunu belirterek durumu şikayet etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Taziyeye gelen yaklaşık 50 kişi, polis ekipleri tarafından megafonla evlerine dönmeleri konusunda uyarıldı. Taziye çadırı ve evin önünde bulunan sandalyeler, polis ekiplerinin talimatı doğrultusunda belediye personelleri tarafından kaldırıldı. (DHA)

ETİKETLER

taziye çadırıDenizli taziye çadırıDenizliMerkezefendi BelediyesiMerkezefendiDenizli MerkezefendiCovid-19 taziye çadırıCovid-19KoronavirüsKoronavirüs taziye çadırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24