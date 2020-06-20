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Koronavirüs

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dilek hemşirenin adı çalıştığı hastanede yaşatılacak

20 Haziran 2020 14:13

Covid-19 hastası teşhisi sonrası 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen’in adı görev yaptığı ameliyathaneye verildi.

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi, Covid-19'dan hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının adını ameliyathane ve konferans salonuna verdi.

34 haftalık bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen’in adı yıllarca görev yaptığı ameliyathanede yaşatılacak. 

Hastane, sicil şefi Abdulmenaf Durgun’un ismini ise konferans salonuna verdi. İki ismin adının verilmesine ilişkin hastanede bir tören düzenlendi. Törende hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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