Covid-19'la mücadele eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi doktorlarından çağrı; "Acil servisi boşa meşgul etmeyin"

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak neredeyse tüm dünyada birkaç ay içinde 95 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını Türkiye'de de görüldü. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 908 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği Covid-19'la mücadelede tüm kurumu ve toplumun her kesimi seferber olurken, en büyük mücadeleyi sağlıkçılar veriyor.

Hürriyet, Türkiye'de Koronavirüs'le mücadelede öne çıkan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çalışanlarıyla konuştu.

"Acil servisi boşa meşgul etmeyin"

Acil Tıp Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, "Çok fazla korkmaya gerek yok. Öksürük ve nefes darlığı olmadan acil servislere gitmeniz bir fayda sağlamaz, çünkü tedaviye sadece akciğer enfeksiyonu olursa başlanıyor. Lütfen test yaptırmak için acil servisleri meşgul etmeyin" derken; Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da, "Biz görevimizin başındayız. Vatandaş için en ön cephede bu salgınla savaşıyoruz. Lütfen sizler de bize yardımcı olun. Gereksiz yere acil ve polikliniklere gelerek işleri daha da zorlaştırmayın" çağrısında bulundu.

"Oğlum her gün, 'Anne bugün hasta kaybettin mi?' diye soruyor"

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selma Kaçar da vatandaşlara, "Biz ailelerimizi de ikinci plana atarak sizler için görev başındayız. Ne olur evde kalın, bu illeti yenelim" diye seslendi. Uzman doktor Serap Biberoğlu ise oğlunun her gün, "Anne bugün hasta kaybettin mi?" sorduğunu anlatarak, "Doktor olduğum için akrabalarım ve yakınlarım sürekli beni arayıp bilgi istiyor. Benim için endişeleniyorlar. Ancak ben onlara her şeyin daha iyi olacağını söylüyorum. Çünkü canla başla çalışıyoruz" dedi.

"Gönüllü olduk"

Hastanenin güvenlik görevlilerinden Orhan Erdem de, "Biz 8 güvenlik görevlisi acil servis için gönüllü olduk. Hastaneye gelenler normal zamanda zaten gergin oluyor. Ancak çok uzun saatler çalışan hastane çalışanlarının da anlaşılması gerekiyor ifadelerini kullandı.