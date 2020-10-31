Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Pala, Türkiye’nin pandemi yanlışlarını sıraladı: Ticari endişeler ön plana çıktı

Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye’nin pandemi mücadelesindeki hataları sıraladı.

Kısa Dalga Podcast’ten Pervin Metin, Türkiye’nin pandemi ile mücadelede yaptığı hatalara ilişkin podcast dosyasında Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ile konuştu.

“Başlangıçta Türkiye'nin pandemiye verdiği yanıtı değerlendirirken kullandığımız sözcükler ve cümleler ile şimdi arasında büyük bir fark oluştu” diyen Pala yapılan yanlışları şöyle sıraladı:

-Açıklanan sayılar vakaların tümünü yansıtmıyor

-Filyasyon çalışmalarına 18 Nisan’a kadar başlanmadı

-Sağlık Bakanlığı'nın sağlık iletişimi eksik kaldı

-Her yer açılınca vatandaş sorun yok sandı

-Ticari endişeler ön plana çıktı

-Standarda uygun maske dağıtılması şart

-Korunmada birinci sıraya maske değil, fiziksel mesafe konulmalı

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