"Covid-19 hastasına tarihi geçmiş ilaç verildi" iddiası!

Samsun’da Covid-19 tedavisinde kullanılan bir ilacın tarihinin geçtiği iddia edildi. Bir vatandaş ilacın son kullanma tarihinin geçmesine rağmen yeni etiket yapıştırıldığını iddia etti. Sağlık İl Müdürlüğü ise zaman zaman ilaç miat tarihlerinde güncellemeler yapıldığını açıkladı.

Covid-19 tedavisinde tarihi geçmiş ilaçlar kullanılıyor iddialarına bir yenisi daha katıldı. Samsun'da bir vatandaş kendisine verilen ilacın üzerinde yer alan etiketi kaldırdığında tarihinin geçmiş olduğunu gördü.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; ilacın üzerine yapıştırılan son kullanma tarih 11 Kasım 2022 iken, altından çıkan son kullanma tarihin ise Mayıs 2021 olduğu görüldü. Başka bir görüntüde de ilacın son kullanma tarihi bir vatandaş tarafından video ile paylaşıldı.

"İlaç güncelleme işlemi yapılmaktadır"

İddialarla ilgili açıklama yapan Samsun Sağlık il Müdürlüğü, Koronavirüs hastalarına verilen ilaçların tarihinin geçmediğini belirtti. Açıklamada “Ülkemizde Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların ruhsatlandırması ve miat belirleme süreçleri Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılmaktadır. İlk kez ruhsat alan ürünlerde bu süre 3 (üç) ay olarak belirlenmektedir. Bu şekilde kısa raf ömrü ile ruhsat verilmesi rutin bir uygulama olup, ürünlerin raf ömürleri, sunulan stabilite (kararlılık) verileri doğrultusunda güncellenebilmektedir. İlgili ürün için süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerekli stabilite testleri yapıldıktan sonra tespit edilen yeni raf ömürleriyle belirtilen süreler içinde kullanılmaya devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

"Tamamen bilimsel"

Sağlık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ayrıca yapılan işlemin tamamen bilimsel veriler ile yapıldığı ileri sürüldüğü belirtilerek, “Bu tamamen bilimsel veriler ışığında Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen bir işlemdir. Koronavirüs'te kullanılan ilaçlar bakanlığımız tarafından gönderilmekte, ilaç miat süreleri parti parti takip edilmekte, bu ilaç gruplarına ait testler de dönemsel olarak büyük bir özenle yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda da zaman zaman ilaç miat tarihlerinde güncellemeler yapılmaktadır. İlaçların miat güncelleme işleminde kesinlikle bir hata bulunmamakta olup, konu tamamen bakanlığımızın kontrolü altında gerçekleşmektedir. Son kullanma tarihi geçmiş, etkinliği olmayan bir ilacın hastalarımıza verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.