Covid-19 hastası çift yoğun bakımda 50. evlilik yıl dönümlerini kutladı

İtalya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakım ünitesinde bulunan bir çift, 50. evlilik yıl dönümlerini hastane personelinin yardımıyla kutladı.

İtalya’nın doğusundaki Marche bölgesinde yer alan Murri Hastanesi’nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 71 yaşındaki Sandra ve 73 yaşındaki eşi Giancarlo, 50. evlilik yıl dönümlerini sıradışı bir şekilde kutladı.

Çiftle birlikte çalışan rehabilitasyon hemşiresi Roberta Ferretti hastalarına ve iş arkadaşlarına moral sağlaması amacıyla kutlmayı planladı. Ferretti ekip arkadaşlarıyla birlikte pastayı hazırladı ve çiftin yataklarını el ele tutuşacak kadar yakınlaştırdı.

"Bize tüm fedakârlığımıza değdiğini gösterdi"

Rehabilitasyon hemşiresi, kutlamaya ilişkin, “Küçük bir pastanın üzerine mum yerine 50 şekli koyduk çünkü oksijen tanklarının yakınında onları yakamıyorsunuz. Düğün Marşı’nı çaldığımız esnada hastalar, sahip oldukları az güce rağmen el ele tutuştu. İnanılmaz bir andı, çok güzeldi. Sadece bu dakikalar bize yaptığımız tüm fedakarlıkların boşuna olmadığını gösterdi. Giancarlo, eşine onu ne kadar sevdiğini tekrar tekrar söyledi. Gözyaşlarına boğulduk. Hayatta kovaladığınız tüm sevgiyi o odada hissedebiliyordunuz” açıklamasını yaptı.

Daha sonra, hastane personeli tarafında çiftin Gianluca ve Andrea adındaki çocuklarına kutlamanın bir fotoğrafı gönderildi.

Yaşlı çiftin çocukları, ise çalışanlara teşekkür ederek, “Harika bir hediye aldık. Ebeveynlerimiz birlikte olmak için doğmuşlar. Onlar eski moda bir çift, artık var olmayanlardan..." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflarda, çifti çevreleyen ve elleri ile kalp yapan tam koruyucu giysiler içindeki hastane personeli görünüyor.