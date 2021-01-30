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Koronavirüs

Covid-19 hastası 10 aylık bebek hayatını kaybetti

30 Ocak 2021 16:21

Aydın'da evlerinde karantinada olan bir ailenin 10 aylık bebekleri Göktuğ, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Göktuğ bebek bir hafta önce trafik kazasında hayatını kaybeden dedesinin yanında toprağa verildi.

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Mehmet DülgerGöktuğGöktuğ bebekGöktuğ Dülger
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