Covid-19 hastalarına 'elektronik bileklik'le takip geliyor, çıkarana 3 bin lira ceza

Sağlık Bakanlığı'nın yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tedavi gören hastaların izolasyon sürecinde takibini kolaylaştırmak amacıyla 'elektronik bileklik' uygulamasına pilot il Kırıkkale'de başlandı. Elektronik bilekliği çıkartana 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacak.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararda, kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca Kırıkkale'de, 'pilot il uygulaması' çerçevesinde, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına karar verildi.

Açıklamada, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazlı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerinin ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiği bildirildi.

Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Kovid-19 pozitif hastaları ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılacak, Kovid-19 pozitif vatandaşların ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşların izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.