Covid-19 hapı Molnupiravir ile ilgili açıklama: Hastaneye yatma ve ölüm oranını yüzde 50 değil yüzde 30 oranında düşürüyor

Ekimdeki açıklamasında, 'belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren 5 gün içinde hapı kullananlarda hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığını' duyuran Merck, bu kez verilerini güncelleyerek, hapın etkinliğini yüzde 50'den yüzde 30'a düşürdü.

Deney aşamasındaki 'Molnupiravir' adı verilen hapla ilgili yeni açıklamada, 1.400'den fazla hastadan elde edilen verilere göre hapın hastaneye yatışlarda ve ölümlerde yüzde 30'luk azalma sağladığı kaydedildi. Ekim ayındaki yüzde 50 etkinlik açıklaması, 775 hastadan elde edilen verilere dayandırılmıştı. Düzeltmenin ardından Merck'in hisseleri, geniş çaplı düşüş yaşanan piyasaların açılması öncesi işlemlerde yüzde 3 değer kaybederek 79.80 dolara indi.

Geçen ayki ara veri analizi, 5 gün boyunca günde 2 kez molnupiravir verilenlerin yüzde 7.3'ünün hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 29 gün sonra hiçbirinin ölmediğini göstermişti. Plasebo verilen hastaların ise yüzde 14.1'i hastaneye kaldırılmıştı. Güncellenen veri analizine göre molnupiravir verilenlerin yüzde 6.8'i hastaneye kaldırıldı ve bir kişi öldü, plasebo grubunda ise hastaneye yatış oranı yüzde 9.7 oldu.