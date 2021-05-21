Uzmanlar, Covid-19 geçirdikten sonraki bir ay için "kalp rahatsızlığı" uyarısında bulundu: Çarpıntı ve aritmi gelişebilir

Covid-19 virüsü, kişi enfeksiyonu atlatsa da vücudundaki organlara hasar verebiliyor. Virüsün kalbi de etkileyebildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, “kalpte sıklıkla kalp kası tutulumu, kalp zarı tutulumu ve kalp ritmiyle ilgili sorunlar oluşturabiliyor. Aynı zamanda beyin ve kalp damarlarında pıhtıya ve kalp krizine eğilimi sıklıkla görüyoruz” dedi.



Covid-19 insan vücuduna girdikten sonra özellikle hücre yüzeyindeki reseptörlerine tutunarak, hücrede bir takım süreçler başlatıyor. Bu süreç; akciğer, böbrek, damar gibi organlarda kalıcı hasar bulgularına neden olabilirken, aynı zamanda kalpte de etkileri oluyor. Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, Covid-19 geçiren kişileri uyardı.



Virüsün kalpte kas ve zar tutulumuna ve sonucunda ritim bozukluğuna neden olabildiğini ifade eden Oskay, “Kalp kası üzerinden, gripte olduğu gibi kalp kası hasarı ve kalp kasında zafiyete neden olabiliyor. Bu bazen kalıcı; ama genellikle geçici olarak gözlemleniyor. Kalp kasında iltihaplanmaya sebebiyet verebiliyor. Bütün bunların sonucunda isterse kriz bulgusu oluştursun isterse kalp kası hasarı oluştursun elinde sonunda özellikle kalp ritim düzensizlikleri oluşturabiliyor” dedi.

İlk 1 ayda çarpıntı ve aritmi gelişebiliyor

Uzm. Dr. Oskay, özellikle hastalığı ağır geçiren kişilerde hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ay içerisinde aritmi görüldüğünü söyledi. Kalp kası ciddi bir hasar almamışsa kişide meydana gelen aritminin kalıcı bir hasar oluşturmadığını dile getiren Uzm. Dr. Oskay, “Hastalarda 1-3 ay içerisinde çoğu çarpıntı ve erken atım niteliğinde düzensiz kalp atımları şikayetleri gelişiyor. Bu şikayetleri, EKO çekerek değerlendiriyoruz. Kalp kasında ve zarında bir sorun olup olmadığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

Tüm dünyada kalp krizine bağlı ölümler arttı

Hastalığın genel olarak ilaç tedavisine yanıt verdiğini dile getiren Oskay, “Aritmi teşhisi konulunca, hastalarımızı holter veya EKG takibi için poliklinik kontrolüne çağırıyoruz. İşin pıhtıya eğilim boyutu da çok önemli. Bu durum hem damar hasarıyla hem pıhtı eğilimiyle kalp krizini tetikliyor. Kişi kriz geçiyor ama aynı zamanda pandemi ve hastaneye başvurma kaygısı yaşanıyor. Bu nedenlerle tüm dünyada belki de kalp krizine bağlı ölümler arttı. İnsanların bu anlamda tedbirli olmasında fayda var. Ayrıca özelikle Covid-19 geçiren kişilerin beslenme ve uyku düzenine dikkat etmesi, alkol, sigara ve kafeinden uzak durması, C vitamini, çinko gibi takviyeler alması, evde de olsa basit kas egzersizleri yapmalarını öneriyorum” dedi. (İHA)