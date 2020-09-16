"Covid-19 döneminde vejetaryen ve vegan beslenmeden uzak durun"

Grip ve nezlenin Covid-19'la benzer belirtileri olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "En önemli şikayet nefes darlığıdır. Nefes darlığı varsa Kovid-19 üzerinde duruyoruz. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenin, özellikle bu dönemde vejetaryen ve vegan beslenmeden uzak durun" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, test yapıp tanı koyduktan sonra tedaviye başlandığını belirterek, "Aslında şikâyetleri açısından Kovid-19 ile grip arasında bir farklılık yok. Her iki hastada da boğaz ağrısı, boğazda kuruluk hissi, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku alamama şikayetlerini görüyoruz. Kesin ayrımı laboratuvar testleriyle yapıyoruz, tanı koyup ona göre tedavi uyguluyoruz" diye konuştu.

En önemli şikâyetin nefes darlığı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Evcimik, “Nefes darlığı varsa Covid-19 üzerinde duruyoruz. Ama diğer belirtiler ateş, halsizlik, vücutta kırgınlık, baş ve boğaz ağrısı gripte de olduğu için doktora başvurup test yaptırmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

"Vegan beslenmekten uzak durmak lazım"

Dengeli beslenme vurgusu yapan Doç. Dr. Evcimik, “İki hastalık da viral enfeksiyon (virüslerin sebep olduğu hastalıklar bütünü) olduğu için bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Dengeli beslenmek şart. Özellikle doğal yolla vitamin desteği alalım. Her gün birkaç tane meyve tüketelim. Bu dönemde vejetaryen ve vegan beslenmekten uzak durmak lazım. Çünkü bağışıklık sisteminin zayıflığı böyle enfeksiyon kaynaklı hastalıkları ağır geçirmemize neden oluyor” dedi.

Doç. Dr. Evcimik, kronik akciğer hastalığı, hipertansiyon ve kalp yetmezliği olanların grip ve zatürree aşısı yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi. (DHA)