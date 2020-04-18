"Covid-19 bulguları saptanmasına karşın, test sonuçları beklenirken ölenlerin raporlarına 'Doğal ölüm' kaydı düşülüyor"

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bir okurunun kendisine gönderdiği mesajı bugünkü köşesine taşıyarak yaşlı ebeveynleriyle yaşamak durumunda olan vatandaşların sıkıntılarını anlattı. Koronavirüs şüphesi taşıyan bir vatandaşın gidecek yeri olmadığı için gittiği evindeki aile büyüklerine hastalığı nasıl bulaştırdığını anlattığını aktaran Dündar, "Engelleri aşmakla geçen, artık haklı bir “oh” demenin zamanı gelmişken noktalanan talihsiz hayatlar var" diye yazdı.

Covid-19 bulguları saptanan ancak test sonucu beklenirken ölen kişilerin raporlarına “Covid-19” yerine, “Doğal ölüm” veya “Pnömoni” kaydı düşüldüğünü söyleyen Dündar, haberlerde bu rakamların ise birkaç dakikada geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Oysa o sayıların ardında ne dramlar, ne trajediler, mutluluk içinde sürüp giderken hiç beklenmedik anda karabasana dönüşüp, birkaç günde biten hayatlar, evlatlarını son bir kez göremeden, telefonda bile veda edemeden son nefeslerini veren anneler, babalar, eşler, sevgililer, dostlar, arkadaşlar, yakınları olmadığından cenazeleri belediyeler tarafından kaldırılan kimsesizler var.

Yıllarca ertelendikten sonra bu yaz gerçekleşmesi hayal edilen seyahat planları, onca yıllık hayatlarda belki de ilk kez kızgın güneş altında uzanıp, mavi sonsuzluklara kulaç atmak umuduyla yapılan tatil rezervasyonları var…

Engelleri aşmakla geçen, artık haklı bir “oh” demenin zamanı gelmişken noktalanan talihsiz hayatlar var…

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