T24 LogoT24 Logo
Sağlık
BBC Türkçe

Tüm çocuklara Covid-19 aşısı yapılması gerekiyor mu?

Çocuklara Covid aşısı yapılması güvenli mi? Gerekli mi? Karar salgını nasıl etkiler?

14 Eylül 2021 21:17

Türkiye'de 5 Eylül itibarıyla 12 yaş üstü herkese COVID-19 aşı hakkı tanındı.

Özellikle yüzyüze eğitimi desteklemek amacıyla, artık çocuklar, hem kendilerini hem de yetişkinleri korumak için aşılanıyor.

Ancak çocuklar ve aşı konusunda kamuoyunda bilgi eksikliği ve kirliliği göze çarpıyor.

Buradan yola çıkarak, dünyada ve Türkiye'de gelinen noktayı derledik.

Çocuklara Covid aşısı yapılması güvenli mi? Gerekli mi?

Ve çocukların aşılanıp aşılanmaması salgını nasıl etkiler?

Haber - Video: Esra Yalçınalp
Grafik: Mesut Ersöz
BBC Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
herkesedesteklemekkendilerinikorumakCovid
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24