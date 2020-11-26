T24 LogoT24 Logo
Sağlık
BBC Türkçe

Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?

Kasım ayında koronavirüs aşılarıyla ilgili umut vadeden gelişmelerin yaşanmasıyla insanlık, son pandemiyi yenmeye bir adım daha yaklaştı. Ama henüz her şey bitmedi. Rekor sürede geliştirilen aşılardan sonra artık bu aşıların nasıl saklanacağı ve dağıtılacağı tartışılıyor. Mesut Ersöz'ün haberi.

26 Kasım 2020 18:15

https://www.youtube.com/watch?v=YgzdWATzVic

2020 sonbaharı, Covid-19 salgınının birçok ülkede ikinci dalgayı görmeye başlaması ve günlük vaka sayılarındaki rekor artışlarla başladı.

Ancak Kasım ayında koronavirüs aşılarıyla ilgili umut vadeden gelişmelerin yaşanmasıyla insanlık, bu son pandemiyi yenmeye bir adım daha yaklaştı. Ama henüz her şey bitmedi.

Rekor sürede geliştirilen aşılardan sonra artık bu aşıların nasıl saklanacağı ve dağıtılacağı tartışılıyor.

Video & Haber: Mesut Ersöz

Katkıda bulunanlar: Osman Kaytazoğlu, Emre Temel

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ilgilivadedenpandemiyiyenmeyeRekor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24