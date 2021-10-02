Covid-19 antiviral hapı, hastaneye yatış riskini yaklaşık yarı yarıya azaltıyor

Klinik araştırma sonuçlarına göre, şiddetli yeni tip Koronavirüs (Covid-19) geçirmeyi önlemek için uygulanan molnupiravir hapı, hastaneye yatış veya ölüm riskini yaklaşık yarı yarıya azaltıyor.

Başlangıçta grip tedavisi için geliştirilen hap, düzenleyiciler izin verirse, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilk oral antiviral ilaç olacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, sonuçların "çok iyi" olduğunu söyledi, ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) verileri gözden geçirene kadar dikkatli olunması çağrısında bulundu.

ABD'li ilaç üreticisi Merck'in bulaşıcı hastalıklardan sorumlu başkan yardımcısı Daria Hazuda, "Aşı olmayan veya aşı bağışıklığına daha az tepki veren insanlar için bir antiviral tedavi, bu pandemiyi sona erdirmede çok önemli bir araçtır" ifadelerini kullandı.

Molnupiravir, Covid-19 teşhisi konan 775 hastaya günde iki kez uygulandı, hastaların sadece yüzde 7.3'ü hastaneye kaldırılırken hiçbirinde ölüm gözlemlenmedi.