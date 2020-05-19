T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Covid-19'a karşı 'antiviral kumaş' geliştirildi: Virüsü bir saat içinde yok edecek

19 Mayıs 2020 15:49

Fransız bir şirket, Covid-19'a neden olan Koronavirüs'ü bir saat içinde etkisiz hale getiren kumaş geliştirdi. Serge Ferrari adlı şirket tarafından geliştirilen kumaş, içerdiği gümüş partikülleri sayesinde virüsü yüzde 99.5 oranında elimine ediyor.

Euronews'in haberine göre, firmanın üretim direktörü Thierry Combot, gümüşün antiviral özelliği dikkate alınarak başlatılan projenin, yaklaşık iki aylık bir çalışmanın ardından test aşamasına geldiğini ve sonuçların beklentileri karşıladığını belirtiyor. Testlerde 15 dakika içinde Koronavirüs'ün yüzde 95 oranında, bir saat içinde ise yüzde 99.5 oranında yok olduğu gözlendi.

Antiviral kumaşın kamusal alanlarda kullanımı hedefleniyor.

ETİKETLER

Serge FerrariCovid-19antiviral kumaşThierry Combot
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24