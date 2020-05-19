Covid-19'a karşı 'antiviral kumaş' geliştirildi: Virüsü bir saat içinde yok edecek

Fransız bir şirket, Covid-19'a neden olan Koronavirüs'ü bir saat içinde etkisiz hale getiren kumaş geliştirdi. Serge Ferrari adlı şirket tarafından geliştirilen kumaş, içerdiği gümüş partikülleri sayesinde virüsü yüzde 99.5 oranında elimine ediyor.

Euronews'in haberine göre, firmanın üretim direktörü Thierry Combot, gümüşün antiviral özelliği dikkate alınarak başlatılan projenin, yaklaşık iki aylık bir çalışmanın ardından test aşamasına geldiğini ve sonuçların beklentileri karşıladığını belirtiyor. Testlerde 15 dakika içinde Koronavirüs'ün yüzde 95 oranında, bir saat içinde ise yüzde 99.5 oranında yok olduğu gözlendi.

Antiviral kumaşın kamusal alanlarda kullanımı hedefleniyor.