Coverlerin "gizli fenomeni" Lin Pesto müziğini anlattı: Depresyonumla mücadele etmek için şarkı kaydetmeye başladım

Türkiye’de 90’ların klasikleşmiş Türkçe Pop şarkılarına synthwave ve post punk kılıfı ile bambaşka ruh katan Lin Pesto, arabesk, fantezi müziğe yaptığı coverlar ile kısa sürede "gizli fenomen" haline geldi.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Yıldız Tilbe, İzel, Mustafa Sandal, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan'ın şarkılarından coverlarının yanı sıra Bir Düşün adını verdiği ilk orijinal çalışmasıyla da hafızalara kazındı.

Gerçek adını ve kimliğini gizli tutmayı tercih eden Lin Pesto'nun sıkı hayranlarından biri de komedyen, oyuncu ve auteur yönetmen Cem Yılmaz.

Cem Yılmaz'ın kendisini tavsiye etmesini şaşkınlıkla karşıladığını, bu durumdan dolayı da oldukça mutlu olduğunu söyleyen Lin, sanatçıya T24 aracılığıyla “Teşekkürleri”ni de iletiyor:

“Cem Yılmaz paylaştığında ben de çok şaşırdım ve mutlu oldum. Fakat kendisine hiç yazamadım. Bu yüzden de teşekkür edemedim. Beni nasıl buldu bilmiyorum ama belki ikinci G.O.R.A filmi için yapacağı coverları hazırlarken bulmuş olabilececeğini düşünüyorum. Eğer bir şekilde burayı okursa ona da ayrıca buradan dinlediği ve desteklediği için teşekkür etmek isterim”

Lin, coverlara 2017 yılında depresyonla mücadele etmek adına kaydetmeye başladığını söylüyor:

“Kendimden bahsedecek olursam, 2017 yılında depresyonumla mücadele etmek adına şarkı kaydetmeye ve video kurgulamaya başladım. Bunları da Lin Pesto adı altında Youtube’da paylaştım. Hâlâ şarkı kaydetmeye ve video paylaşmaya devam ediyorum.”

Cem Yılmaz, “Youtube’a Lin Pesto yazın ve keyfini çıkarın. Tebrik ederim çok güzel bir fikir ve uygulama” önerisiyle yetinmeyerek, Lin Pesto'dan sevdiği coverları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Yılmaz ayrıca, Lin Pesto'ya düet teklifinde de bulunmuştu.

Müzikle uğraşmaktan mutlu olduğunu ve hayatı boyunca bunu sürdürmek istediğini ifade eden Lin, müziğe başlangıç sürecini “Kuzenim gitar dersine başlayacaktı, halam da bana ‘Beraber gidin’ dedi. 6 ay sonunda gitar hocam bize hazır olduğumuzu ve artık internetten video seyrederek çoğu şeyi öğrenebileceğizi söyledi. Çok çalışkan bir insan olmadığım için hâlâ gitar bilgim Nirvana akorları ile sınırlı. Fakat bir süre sonra sadece müzik ile uğraşırken mutlu olduğumu anladım. Hayatta sadece mutlu olmak istiyorum. O yüzden de nefes aldığım süre boyunca müzik yapmak bana mantıklı geliyor. Umarım öyle de olur” sözleriyle anlatıyor.

Coverladığı şarkıların kliplerinde Darren Aronofsky’den referanslar da kullanan Lin, “Videolarda telif sorunu yaşıyor musun?” sorumuza şu yanıtı veriyor:

“Emre Altuğ’un ‘Bu Kadar mı?’ şarkısının coverında Darren Aronofsky’nin ‘Pİ’ filminden kareler kullanmıştım. Video kaldırılmadı ama telif ihlali bildirimi geldi. Genellikler şu ana kadar sadece şarkıların teliflerinden dolayı 2 tane video kaldırıldı. İkisi de Ajda Pekkan şarkıları. ‘Sana Neler Edeceğim’ videosunun kaldırılmasına gerçekten çok üzüldü çünkü çok büyük emek vardı. Yağmur Akın Karagöz ve Melda Kandere’nin hazırladığı sevgili Ceytengri’nin de oynadığı bir video idi. Bir haftadan kısa bir süre içinde kaldırıldı. Onun dışında Gubarwave, Mustafa Sandal’ın ‘Araba’ şarkısının videosunu hazırlamıştı. Genellikle internette başka birilerine ait olan eski görüntüleri bulmaya çalışıp onları şarkılara göre kurguluyorum. Terapi gibi geliyor, çok zevkli”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü, 19 Mayıs Milli Mücadele’nin başlangıcı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli değerlerini temsil günlerde hiç sektirmeden paylaşımlarda bulunuyor. “Atatürk’e atıf bir çalışman olacak mı?” sorumuza Lin Pesto, “Atatürk’ü çok seviyorum, çok büyük bir saygı duyuyorum.Atatürk sevgisi ile büyüdüm o yüzden böyle günlerde paylaşımlar yapmak istiyorum. Peki sosyal medyada böyle paylaşımlar yapmak gerekli mi? Hayır, değil ama duruşumuz belli olsun. Bir çalışma olarak da ben kendim için Atatürk’ün çekilen videolarını ve eski yıllarda çekilen Anıtkabir ve Ankara videolarını biriktiriyorum. Onları kullanmayı düşünmüyorum ama çünkü onların zaten kurguya ihtiyacı yok” yanıtını veriyor.

Lin Pesto, dinleyicilerinden gelen eleştirileri de oldukça önemsediğini belirtiyor. Kötü yorumlara önceden üzüldüğünü iyi yorumları okuduktan sonraysa dünyaların "onun" olduğunu söylüyor:

“Dinleyicilerin ne düşündüğünü çok önemsiyorum çünkü onlar beğendiğinde çok mutlu oluyorum. Kötü yorumlar oluyor tabii. Önceleri çok üzülüyordum okurken ama yapacak bir şey yok. İyi yorumları okuduktan sonra zaten dünyalar benim oluyor. Genellikle eleştirileri dinlemeye çalışıyorum ama çok değişime açık bir insan değilim o yüzden de yapabildiğim kadarı ile devam ediyorum."