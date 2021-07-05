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Courtney Love, Britney Spears'ın Lucky şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

05 Temmuz 2021 22:00

Şarkıcı Courtney Love, Instagram hesabında paylaştığı videoda Britney Spears'ın 2000 yılında piyasaya sürdüğü Lucky şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Love, videonun sonunda ağladığını kabul etti ve "Aslında ağlıyorum. Başıma geldiğinde bundan nefret ediyorum” dedi.

Evinde cover şarkılar söyleyip sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Love, Spears'ın tartışmalı vasiliği ile ilgili dilekçenin reddedilmesinin ardından sanatçının şarkısını yorumladı.

Mahkemede Britney Spears, iradesi dışında çalışmaya zorlandığını ve vasiliğini üstlenen babasının evlenmesini ve çocuk sahibi olmasını engellediğini söylemişti.

Tıklayın I "Tüm dünyaya yalan söyledim; hayatımı geri istiyorum"; Britney Spears, mahkemede vasiliğin sona erdirilmesini talep etti

Courtney LoveBritney Spears
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