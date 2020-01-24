Courteney Cox, Friends ekibinin son bölüm çekiminden bir kareyi ilk kez paylaştı

Oyuncu Courteney Cox, bir zamanların efsane dizisi Friends setinden daha önce paylaşılmamış bir kareyi paylaştı. Cox, 2004 yılında çekilmiş fotoğrafın altına 'Son akşam yemeği' yazdı.

Friends dizisinde Monica Geller karakterini canlandıran Cox, 10 yıl süren ve dizi tarihinde çok ses getiren dizinin son bölümünün çekiminden bir kareyi Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafta Cox'un yanında Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer bulunuyor.

Son sezonunu 2004 yılında yapan Friends hakkında yıllardır 'geri dönüyor' iddiaları ortaya atılsa da henüz resmi olarak açıklanan bir proje olmadı.