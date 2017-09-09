Country sanatçısı Troy Gentry yaşamını yitirdi

Ünlü Country müzik grubu Montgomery Gentry'den Troy Gentry, Medford'taki helikopter kazasında hayatını kaybetti. Troy Gentry 50 yaşındaydı.

Montgomery Gentry'nin kurucusu Troy Gentry, Medford'tan New Jersey'deki konserine gitmek üzere bindiği helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde bulunan diğer yolcunun kimliği henüz belirlenemedi. Kazanın ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Grubun diğer üyesi Eddie Montgomery, 19 yaşındaki oğlu Hunter Montgomery 2015 yılında trajik bir kazada kaybetmişti.