Counter Strike oyununda 'ATAHÜRG' posterli harita oyuncuların şikayeti üzerine kaldırıldı

Bilgisayara oyunu Counter Strike için bir kullanıcı tarafından geliştirilen haritada duvardaki kalpaklı bir profilin yırtık posterinin altında 'ATAHÜRG' yazması ve sokakların Türkiye sokaklarına benzemesi sebebiyle Türkiye'deki kullanıcıların şikayet etmesi üzerine harita sistemden kaldırıldı.

İnternet üzerinden dünyanın en çok oynana oyunlarından biri olan Counter Strike, bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu. Anti- terör timi ya da teröristlerden birini seçen oyuncular Counter Strike için üretilen haritalarda sanal bir çatışma yaşıyorlar.

Hürriyet'in haberine göre; dünyaca ünlü Counter Strike oyunu için harita geliştiren bir kullanıcı Türkiye’den sokaklara benzetmeye çalıştığı bir harita çizdi ve internete koydu.

Söz konusu haritada bir duvara asılan poster dikkat çekti. Posterin altında ‘Atahürg’ yazıyor. Harita Valve şirketinin Steam platformu üzerinden kullanıcılara sunuldu. Durumu fark eden Türk kullanıcılar haritayı hemen site yönetimine şikayet etti. Dün akşam yayına giren ve çirkin olduğu belirtilen ifadelerin yer aldığı harita bugün yayından kaldırıldı. Oyun bölümünü satın alan kullanıcılar çirkin ifadelerin yer aldığı haritayı hala oynayabiliyor.