Coşkunöz Holding, adayları 'psiko-teknik'le test edecek

Otomotiv yan sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding, çalışan seçimi için "Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi"ni hizmete açtı.



Otomotiv yan sanayinin önemli kuruluşlarından Coşkunöz Holding A.Ş'nin, "Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi"ni hizmete açtığı bildirildi.



Coşkunöz Holding A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, holding bünyesinde, şoför, forklift ve vinç operatörü, güvenlik görevlisi gibi sürücülük yeteneği gerektiren pozisyonlara başvuran adayların işe uygunluklarını değerlendirmek amacıyla yaklaşık bir yıldır kullanılan psiko-teknik cihazın, Karayolu Taşıma Kanunu hükmündeki uygulamaların başlamasıyla bu alanda hizmet eden merkezlerin sayıca yetersizliği gözönüne alınarak daha geniş kapsamda kullanılmaya başlandığı belirtildi.



Coşkunöz Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi'nin, bahsedilen yasa kapsamında sürücülerin psiko-teknik değerlendirmelerini yapacak şekilde bünyesine yetkili bir psikolog ve psikiyatrist dahil ederek, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Psiko-teknik Rapor" vermekle yetkilendirildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Psiko-teknik belgesi, yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin yanı sıra kullanılan araçla ürün taşıması yapılmasa bile, araç ruhsatında minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve kapalı kasa yazılı olduğu durumlarda, araç ruhsatında hususi yazmasına rağmen, araç ile irsaliyeli ve faturalı yük nakliyesinde Ford Connect, Fiat Doblo ve benzeri camlı, kapalı kasa araç kullanımında da gerekmektedir. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu' başlıklı madde uyarınca işletmelerin riski en aza indirmeleri için psiko-teknik değerlendirme sonucunda verilecek rapor doğrultusunda sürücüleri istihdam etmesi amacıyla da psiko-teknik değerlendirme yapılmaktadır."



Coşkunöz Psiko-teknik Değerlendirme Merkezinin, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 1 Şubat 2009 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladığı bildirildi.

