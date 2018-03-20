T24 LogoT24 Logo
Medya

Coşkun Sabah'a tepki: Yetkim olsa...

Coşkun Sabah, "Yetkim olsa bir dakika durmam, Twitter'ı yasaklarım" demişti

20 Mart 2018 15:51

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) Yavuz Bingöl'den sonra kayyım olarak atanan Coşkun Sabah'ın, "Yetkim olsa bir dakika durmam, Twitter'ı yasaklarım" sözlerine tepki gösterdi. Hakan, "Yetkim olsa, Coşkun Sabah’ın politik işlere bulaşmasını yasaklardım" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "E hani direniş falan?" başlığıyla (20 MART 2018) yayımlanan ayzısında şu ifadeler yer aldı:

"Coşkun sabah... "Yetkim olsa Twitter'ı yasaklardım" demiş. Benim yetkim olsa Coşkun Sabah’ın politik işlere bulaşmasını yasaklardım."

TIKlLAYIN - MESAM'a kayyım olarak atanan Coşkun Sabah: Yetkim olsa bir dakika durmam, Twitter'ı yasaklarım

ETİKETLER

coşkun sabahhaberfatih altaylıCoşkun Sabahın politik işlere bulaşmasını yasaklardım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24