Coşkun Sabah'a tepki: Yetkim olsa...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) Yavuz Bingöl'den sonra kayyım olarak atanan Coşkun Sabah'ın, "Yetkim olsa bir dakika durmam, Twitter'ı yasaklarım" sözlerine tepki gösterdi. Hakan, "Yetkim olsa, Coşkun Sabah’ın politik işlere bulaşmasını yasaklardım" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "E hani direniş falan?" başlığıyla (20 MART 2018) yayımlanan ayzısında şu ifadeler yer aldı:

"Coşkun sabah... "Yetkim olsa Twitter'ı yasaklardım" demiş. Benim yetkim olsa Coşkun Sabah’ın politik işlere bulaşmasını yasaklardım."

TIKlLAYIN - MESAM'a kayyım olarak atanan Coşkun Sabah: Yetkim olsa bir dakika durmam, Twitter'ı yasaklarım