MESAM'a kayyım olarak atanan Coşkun Sabah: Yetkim olsa bir dakika durmam, Twitter'ı yasaklarım

Arif Sağ - Orhan Gencebay tartışması sonrası Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) Yavuz Bingöl'den sonra kayyım olarak atanan Coşkun Sabah, sosyal medyada bulunan bir grup çetenin kendisini halkın gözünden düşürmeye çalıştığını iddia etti. Sabah, "Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu? Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım" dedi.

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Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Sabah, MESAM'da yaşananlarla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Ben durumu ‘kayyım’ olarak değil de atama olarak görüyorum. Kültür Bakanlığı’nın böyle bir yetkisi var ve bu göreve beni uygun gördüler. Beni anlamak istemeyenlere kısaca anlatayım: 100 kusür bestem var bunlardan 20’sini ülkenin yarısı ezbere bilir. Yani ben Türkiye’nin bir değeriyim. Bunun lamı cimi yok! Ayrıca duayenlik var bende. Bu meslekte 42 yılımı doldurdum. MESAM yani Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin en eski üyelerindenim. Durum böyle olunca MESAM yönetim kurulu başkanı olmam için de hiçbir engel yok."

Sabah, Cimin'in "Yanlış anlamadıysam, 'Kayyım olmamın siyasi bir yönü yok' diyorsunuz" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Elbette yok! Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın özel resepsiyonlarına giderim tabii. Özal zamanında da, Demirel zamanında da gittim. Ne mutlu bize ki protokol listesinde adımız var. Bu özel günlerde davetlileri Türkiye için önemli isimler arasından seçerler. Herkes şöhret olabilir ama topluma mâl olmak başka bir şeydir. Rıdvan Dilmen’dir, Tanju Çolak’tır. İş adamları, futbolcular, sanatçılar. Bugün CHP iktidarı olsaydı, onlar da kendi inandığı birini atamaz mıydı?"