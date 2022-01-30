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Coşkun Sabah yumurta işinde dolandırıldı

"Güvendiğim kişi beni dolandırmış, yumurtaları hep el altından satmış!"

30 Ocak 2022 08:17

Eskişehir’de tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren şarkıcı Coşkun Sabah dolandırıldı. 

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre, Sabah,  kendisini 500 bin lira dolandırdığını iddia ettiği ortağıyla yollarını ayırdı. Sabah, “14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış! Hemen kestim biletini. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım.” dedi. 

Coşkun Sabahyumurtadolandırıldı
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