Coşkun Sabah: 'Geçinemiyorum' dediğimi ispat edene 1 milyon dolar vereceğim

Şarkıcı Coşkun Sabah, son dönemde eleştirilen "Geçinemiyorum" ifadesine ilişkin olarak, "Bu kelimeyi demedim. Söylediğimi ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim" dedi.

Şarkıcı Coşkun Sabah, son dönemde tepki çeken "Geçinemiyorum" ifadelerini yalanlayarak, bu ifadeyi kullanmadığını dile getirdi.

"Sırf bu yüzden servetimi açıklamak durumunda kaldım" diyen Sabah, şunları söyledi: "Bir sabah uyanıyorum ki, ‘Coşkun Sabah’a yardım kampanyası kuralım, yok efendim ben 100 TL veririm diyen mi görürsün neler neler.



Sırf bu yüzden servetimi açıklamak durumunda kaldım. Ondan dolayı da topa tutuldum. Ben bu hafta Twitter hesabımı kapatıyorum. Buradan tüm sanatçı arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Orası küfür mecrası."