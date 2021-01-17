Son olarak “Bekârlık bana göre değilmiş, evde hanımın ‘Haydi, yemek hazır’ diye seslenmesini özledim" açıklaması sosyal medyada tartışılan Coşkun Sabah, "Feministler, kızım özelinde yaptığım açıklama nedeniyle yazın da ayaklandı ama inanın çoğunluk değiller sadece sesleri fazla çıkıyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'ın "Neden işiniz yerine bu polemikler ile anılıyorsunuz? Gündem olmak ya da gündemde kalmak mı istiyorsunuz?" sorusuna, "Öncelikle dobra ve gerçekçi bir adamım. Bu röportaj işleri benim gibi dürüst, samimi, dobra bir adama uymuyor galiba. Yani bu son söylediğim. Konunun buralara taşınması akıllara zarar. Yani ne demem lazım? Başkaları beni sevecek, takdir edecek diye yalan mı söyleyeyim? ‘Ay bekârlık harika mı?’ diyeyim? Kaldı ki benim için aile kutsaldır. Ayrıca hanımın ‘Haydi yemek hazır’ diye seslenmesi her akşam yemeği hanımın yaptığı anlamına mı gelir? Feministler, kızım özelinde yaptığım açıklama nedeniyle yazın da ayaklandı ama inanın çoğunluk değiller sadece sesleri fazla çıkıyor. Benim gibi düşünenler fazla ve sessizler. Bugün hâlâ arkasındayım söylediklerimin. Türkiye’de hiçbir baba kızının bikinili fotoğraflarına bakılmasını istemez. Var bizim sanatçıların arasında politik olanlar. ‘Aman yanlış anlaşılmasın’ diye oldukları gibi görünmeyenler... Ben o tarz bir insan değilim.” yanıtını verdi.

Sabah, "Benim sanatımla kimse ilgilenmiyor. Bu çok acı. Ben hayatım boyunca ‘Aman bir laf edeyim de gündemde kalayım’ kaygısıyla, size yemin olsun, hareket etmedim, etmem de. Ben sadece, bana göre doğruları konuşurum. İnsani duygularımı paylaşırım. ‘Takdir alacağım, gündemde kalacağım’ diye inanmadığım bir şeyi söylemem. 40 yıldır piyasadayım. Sanatım, sanatçılığım ortada. Kendimi ispat için böyle bir duruma ihtiyacım mı var? Benim üzerimden gündem olmaya çalışanlar utansın.” dedi.