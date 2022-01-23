Coşkun Sabah: Birtakım cahil, hem de kara cahil kişiler söylediklerimi anlayamadılar

"Evliliklerde 20 yıldan sonra eşinizle hala kızı, teyze kızı gibi oluyorsunuz" sözleriyle tepki çeken Coşkun Sabah, "Sosyal medyadaki birtakım cahil, hem de kara cahil kişiler anlayamadılar" dediler.

Şarkıcı Coşkun Sabah, Etiler'de bir restoranda düzenlenen basın toplantısıyla hayatını anlatan kitabın tanıtımını yaptı.

Kitapla ilgili “51 yıllık bir hikaye bu aslında. Sıfırdan gelen bir adamın çay bahçesinden, düğün salonundan geçip Coşkun Sabah olmasına kadar gelen bir hikaye. Kitapta çok can alıcı dönüm noktaları var. 41 yıllık şarkıcılık hikayem var. 10 yıllık sahnelerdeki ud sanatçısı geçmişimi de katarsak 51 yıllık bir sanat hayatı ve yaşadıklarım var” dedi.

Şarkıcı, aşk yaşadığı kadınların kitapta yer alıp almadığı ile ilgili soruya, “Yaşadığım aşkları kendime sakladım. Çünkü o kadınların çoğu bugün evli ve çocuk sahibiler. Onlara karşı haksızlık ve saygısızlık yapmak istemedim, anlatmadım” yanıtını verdi.

"Hiç umurumda değil"

Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz'ın haberine göre; evlilik üzerine söylediği sözlerin büyük yankı uyandırdığı hatırlatılan sanatçı, "Evliliklerde 20 yıldan sonra eşinizle hala kızı, teyze kızı gibi oluyorsunuz sözlerimi sosyal medyadaki birtakım cahil, hem de kara cahil kişiler anlayamadılar. Onlar hiç umurumda değil" dedi.

"Ne anlattığının farkında bile değiller"

Sabah, "Belden aşağı vurmaya çalışıyorlar, hazırda bekliyorlar. Onları hiç umursamıyorum. Ne anlattığının farkında bile değiller. 'Evlilik aşkı öldürüyor' kelimesinin başka bir izahıydı bu. Aşkı ölmeyen yaşlı insanlar görüyorum müthiş duygulanıyorum" açıklamasını yaptı.

69 yaşındaki sanatçı, "Mesela boşandığım eşim Ceyda (Okay) Hanım'la ayrıldık. Bir akraba gibi, yakınım gibi olduk" şeklindeki sözleriyle daha önceki sözlerini savundu.