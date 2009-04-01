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Coşkun sabah Al Jamal' de

Sosyetenin gözde mekânı Al Jamal, arabeskin babası Müslüm Gürses’in ardından udi sanatçı Coşkun Sabah’ı ağırlıyor.

01 Nisan 2009 03:00

Sosyetenin gözde mekânı Al Jamal, arabeskin babası Müslüm Gürses’in ardından udi sanatçı Coşkun Sabah’ı ağırlıyor.


Coşkun Sabah, mekânda yarın gece sahne alacak. Sanatçı, “ışte Bu Bizim Hikâyemiz” adlı gecede, pop söyleyen Müslüm Gürses’in aksine Türk sanat müziği ve fantezi müziğin en sevilen şarkılarını udu eşliğinde seslendirecek. Gece oryantallerin şovuyla başlayacak, Sabah’ın “Baharı Bekleyen Kumrular Gibi”, “Hatıram Olsun”, “Aşığım Sana” gibi klasikler arasına girmiş parçalarıyla devam edecek.


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