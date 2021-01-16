Coşkun Aral'dan yeni belgesel kanalı; 'habitat TV' yayın hayatına başladı

Fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral’ın kurduğu 'habitat TV' 11 Ocak 2021’de Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da yayın hayatına başladı.

Türkiye’nin ilk yerli belgesel kanalı İZ TV’yi kuran ekip, yeni belgesel maceralarını habitat TV'de izleyiciye aktarmayı sürdürecek.

Ekip yeni kanal kurma gerekçelerini; "izleyiciye saygılı, kaliteli, özgün yerli yapımların ekranlarda yeterince yer bulamayışı" olarak ifade ediyor. Türk televizyonlarında pek çok ilki gerçekleştiren deneyimli ekip, yüzde yüz yerli yapımlar ve uluslararası kalitedeki yepyeni içeriklerle, televizyon yayıncılığına farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor. Ekip, "nitelikli içerik arayışındaki televizyon izleyicileri, hayata dair tüm tatları, habitat’ın özgün yapımlarında bulacak. " diyor.

habitat TV, Tivibu’da 2’nci ve 100’üncü kanallarla, IPTV, uydu, web, mobil TV ve smart TV platformlarında izleyiciyle buluşacak. Uydudan şifresiz olarak da erişilebilecek olan habitat, merak eden herkesi yaşam alanına bekliyor.

Klasik müzik, caz ve sahne sanatlarından festivallerin özel içeriklerine, ekibin uzmanlık alanı olan belgesellerden sohbet ve lifestyle programlarına uzanan yayınlarla habitat, izleyiciye yeni bir "yaşam alanı" yarattığını belirtiyor.

Coşkun Aral: Türkiye'nin ilk yerli kanalını biz kurmuştuk; özgün yayınlar için bağımsız bir kanal gerekiyordu

habitat TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral, “Türkiye’nin ilk yerli belgesel kanalını biz kurmuştuk; içeriklerini biz yarattık. Dünya çapında ödül aldık. Sorumlu ve özgün yayınlar yapmaya devam edebilmek için yeni ve bağımsız bir kanal kurmamız gerekiyordu. İzleyicimizin de beklentisi bu yöndeydi. habitat bu ihtiyaçtan doğdu. Yıllardır bizi takip eden izleyicilerimize, her alanda farklı içeriklere sahip ulusal kanalımız habitat ile yepyeni bir yaşam alanı açıyoruz. habitat genç Türkiye’yi, kimliğini koruyarak evrenselleşme yolundaki yeni kuşakları, dünyayla ve kainatla tanıştıracak, merak içgüdümüzü sorgulamayla buluşturacak. Gezegenimizde yaşama dair keşfedecek ne varsa habitat ekranlarında olacak.” şeklinde açıklama yaptı.

"Seç-izle, durdur-izle" seçenekleri de olacak

Türk Telekom’un TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Ziyad Varol ise şunları söyledi: “habitat TV ile yaptığımız iş birliği ile kaliteli ve özgün yapımları ücretli platformlar arasında sadece Tivibu müşterilerine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tivibu, habitat TV’nin yüzde yüz yerli yapımlarını ve ‘bizi’ anlatan içeriklerini ekranlara getiren ilk ve tek platform olacak. Tivibu izleyicileri belgeselden sahne sanatlarına, klasik müzikten sohbet programlarına uzanan zengin yerli içerik yelpazesini durdur-izle, geri al–izle, seç-izle gibi teknolojik özellikleri kullanarak izleme imkânına sahip olacak. Ayrıca, bazı yapımlar habitat TV’de yayınlanmadan önce ilk kez Tivibu Seç-İzle servisinde izleyici ile buluşacak. Program tekrarlarına da 60 gün süreyle yalnızca Tivibu’dan ulaşılabilecek. Müşterilerimize ilkler sunmaya ve Tivibu içerik çeşitliliğini zenginleştirerek daha keyifli bir TV deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.”

habitat TV hakkında

Türkiye’nin ilk yerli belgesel kanalını kuran ekipten Ahmet Sargın, Coşkun Aral ve Murat Toy, uzun yıllar Ara Güler’le çalışmış olan Fatih Aslan’la iş birliği yaparak yeni bir kanal kurdu. Türk televizyonculuğunda yeni bir sayfa açan habitat, tamamı yerli yapımlarla 11 Ocak’ta yayına başladı. habitat, 13 yıllık belgeselcilik deneyimini aktüel yayınlarla birleştirecek ve genel yayın temasıyla televizyon ve dijital medyada yerini alacak.