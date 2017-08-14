Coşkun Aral: Bir doğa katliamının başındayız

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi'nde, Yeşil Artvin Derneği ve İstanbul Artvinliler Vakfı'nın talebi üzerine bölgeye gelen gazeteciler, maden sahasının bölgede oluşturduğu tahribatı görüntüledi. Cerattepe gezisindeki heyette yer alan belgesel yapımcısı Coşkun Aral, “Gazeteci arkadaşlarla bölgeyi dolaştım. Bakır madenine ilişkin tünel kazımasında bile, buranın muhteşem coğrafyasında var olan nehirlere derelere akıtılan kimyasal atıklar bölgenin tüm yaşamını etkileyecek. Bir doğa katliamının başındayız. Basının burada yapacağı haberlerle duyarlı bir yönetim varsa mutlaka bir takim girişimlerde bulunulacaktır.” dedi.

Yeşil Artvin Derneği ve İstanbul Artvinliler Derneği, Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi’ndeki maden sahasına basın gezisi düzenledi. İstanbul’dan gelen ve aralarında gazeteci ve belgesel yapımcılarının da yer aldığı 30 kişilik grup bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgenin nasıl tahrip edildiğini görüntüleyen ekip, bölgedeki birçok köylü ile de görüştü. Köylüler arasında yer alan 79 yaşındaki Mevlüt Altuntaş sulama kanalındaki içme suyunun kirlendiğini belirterek ektikleri sebzelerin veriminin düştüğünü anlattı. Taşlıca Köyü Kooperatif Başkanı Hasan Yaşar da yılda 2 bin 200 kovanda bal ürettiklerini ve 4 milyon liraya yakın katma değer sağladıklarını belirterek, bölgedeki madencilik faaliyetinin ardından arıcılığın biteceğini söyledi.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ise bölgedeki derenin daha önce berrak aktığını ancak madencilik faaliyeti sonrası suyun kirlendiğini belirterek “Konuyu yetkili tüm kurumlara bildirdik. Suç duyurusunda bulunduk. Bize ‘Hiçbir sorun yok, her şey yolunda’ cevabı geldi” ifadelerini kullandı.

Güney galeriye giriş yasağı

Cerattepe’ki maden sahasının güney galerisine girmek isteyen basın heyeti bölgeye alınmadı. Bunun üzerine kuzey galeriye yönelen heyete, alındığı maden sahasında sınırlı bir bölgeyi inceleme izni verildi. Su kaynaklarının kirlendiği ve tünelden çıkan hafriyatların çevreye yayıldığını gözlemleyen heyet, galeri için ağaç kesilerek açılan orman alanlarını ve çıkarılacak madenin taşınacağı teleferiğin orman içine kurulan ayaklarını fotoğrafladı. Maden şirketi yetkilileri de basın mensuplarına bilgi verdi. Heyet, daha sonra bölgeden ayrıldı.

"Bir doğa katliamının başındayız"

Cerattepe gezisindeki heyette yer alan belgesel yapımcısı Coşkun Aral, doğaya saygı gösterilmesinin önemine değindi.

Aral'ın açıklaması şöyle:

“Gazeteci arkadaşlarla bölgeyi dolaştım. Bakır madenine ilişkin tünel kazımasında bile, buranın muhteşem coğrafyasında var olan nehirlere derelere akıtılan kimyasal atıklar bölgenin tüm yaşamını etkileyecek. Bir doğa katliamının başındayız. Basının burada yapacağı haberlerle duyarlı bir yönetim varsa mutlaka bir takim girişimlerde bulunulacaktır.”