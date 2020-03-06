Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu gök taşını satışa çıkarttı

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz’ın geçen yıl nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşını satışa çıkardı.

Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl nisan ayında nohut ektiği tarlasını hasada hazırladığı sırada gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı.



Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi. Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi.



Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan kopardığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. İncelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı.

Müzede sergilendi

Gök taşının merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti, taşın müzede sergilenmesi istendi.



En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen göktaşı ile ilgili sergilendiği bölümde, 'uzayın habercileri' başlıklı bilgi metni de hazırlandı.1,5 ay müzede sergilenen taş yeniden Mutlu Yılmaz'a teslim edildi.

En yüksek teklif 68 bin dolar

Mutlu Yılmaz, özel bir alanda sakladığı gök taşını satılığa çıkardı. Yılmaz'ı, Rusya'dan bir grubun aradığı ve gök taşını almak için görüştükleri öğrenildi. Gök taşının en az 4 bin yıllık olduğunun tahmin edildiğini anlatan Mutlu Yılmaz, "İçinde 12 element bulunduğu bize söylendi. Özellikle yurt dışında göktaşı ile ilgilenen çok kişi var. Biz de gök taşını satmak istiyoruz. Talepler geliyor.



En son Rusya’dan 68 bin Dolar teklif edildi. Ancak biz taşın değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz o yüzden kabul etmedik. Tabii ki amacımız değerini verecek bir alıcıya taşı satmak" dedi. (DHA)