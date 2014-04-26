Çorum'da köylüler belediyeye ait iş makinelerini vermemek için direnişte

Çorum'un Ortaköy İlçesi'ne bağlı Karahacip Beldesi'nin yasa gereği kapatılması üzerine belediyeye ait iş makineleri il özel idaresine devredildi. Bugün iş makinalarını almaya gelen yetkililer karşısında eli sopalı, kürekli kadınları görünce şaşkına döndü. Kadınlar araçları vermezken, dönüşümlü olarak belediye bahçesinde nöbet tutmaya başladı.

2011 yılı adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusu 2000'in altında kalan beldelerin kapatılması yasası gereği, Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip Belde Belediyesi de kapatıldı.

Belediyenin hizmetinde bulunan iş makineleri de İl Özel İdare Müdürlüğü'ne devredildi.

Bugün iş makinelerini almaya giden özel idare yetkilileri, belediye önünde köylülerin eylemi ile karşılaştı.

Kadınlı erkekli belediye binası önünde toplanan kalabalık, iş makinelerini vermek istemedi. Ellerinde sopa ve kazma bulunan kadınlar belediye bahçesine yetkilileri sokmadı.

‘Yakarız, vermeyiz’

Bunun üzerine olay yerine jandarma geldi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, köylü kadınların direnişten vazgeçmemesi üzerine görevliler eli boş dönmek zorunda kaldı.

Köylü kadınlar İl özel idare yetkililerinin araçları gizlice almaması için 20'şer kişilik gruplar halinde belediye bahçesinde nöbet tutmaya başladı.

Belediyelerinin 24 yıldır hizmet verdiğini dile getiren Nazife Kaya, "Biz başbakanımızı destekledik, şimdi de onun bize destek vermesini istiyoruz. Biz köy olmak istemiyoruz. Biz vatandaş değil miyiz. Belediyemizin araçlarını vermeyeceğiz. Yakacağız, yıkacağız vermeyeceğiz" dedi.

Köylü kadınlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayacaklarını dile getirerek nöbeti sürdüreceklerini söyledi.