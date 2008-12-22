T24 LogoT24 Logo
Politika

Çorum'da iki vali mi var?

Eski Çorum Valisi Hüseyin Poroy ve halen valilik görevini yürüten Mustafa Toprak, Çorum Vali Konağı adresinde seçmen çıktı

22 Aralık 2008 02:00

Adrese dayalı seçmen listelerinde bir skandal daha yaşandı. Çorum eski valisi Hüseyin Poroy ve halen valilik görevini yürüten Mustafa Toprak Çorum Vali Konağı’nda ikamet ettiği gerekçesiyle 29 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere esas olacak seçmen listesine seçmen olarak kaydedildi. Poroy müdahale ederek iki valinin aynı ilde görev yapma ve aynı adreste ikamet etme garipliğini sona erdirdi.

24 Şubat 2007 tarihinde 2,5 yıl görev yaptığı Çorum Valiliği’nden Danıştay üyeliğine seçilen Poroy, geçtiğimiz haftalarda askıdaki seçmen listelerinde adının yer almadığını görünce harekete geçti. Yüksek Seçim Kurulu’na ait internet sitesine TC kimlik numarası ile sorgulama yaptırdı. Poroy, ikamet kaydını Ankara’ya getirdiği halde halen Çorum Vali Konağı’nda yaşıyor görünüyordu.
Bunun üzerine Poroy, Çorum Nüfus İl Müdürlüğü’nü arayarak kaydını Ankara’ya getirdiğini belirterek hatayı düzelttirdi.

Annesinin ikâmet ettiği ev de 'boş ev' göründü

Bu gelişme üzerine küçük bir araştırma yapılınca Poroy’un annesinin de yıllardır oturduğu evin, seçmen listelerinde ‘boş ev’ olarak gösterildiği ortaya çıktı. Yerel seçimlerde oy kullanmak için seçmen listelerini kontrol eden Poroy’un annesine, oturduğu evin ‘boş’ göründüğü bildirildi.
Bu arada Yüksek Seçim Kurulu, benzer olaylar nedeniyle adrese dayalı seçim listelerine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar verecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24