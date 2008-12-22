Çorum'da iki vali mi var?

Adrese dayalı seçmen listelerinde bir skandal daha yaşandı. Çorum eski valisi Hüseyin Poroy ve halen valilik görevini yürüten Mustafa Toprak Çorum Vali Konağı’nda ikamet ettiği gerekçesiyle 29 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere esas olacak seçmen listesine seçmen olarak kaydedildi. Poroy müdahale ederek iki valinin aynı ilde görev yapma ve aynı adreste ikamet etme garipliğini sona erdirdi.



24 Şubat 2007 tarihinde 2,5 yıl görev yaptığı Çorum Valiliği’nden Danıştay üyeliğine seçilen Poroy, geçtiğimiz haftalarda askıdaki seçmen listelerinde adının yer almadığını görünce harekete geçti. Yüksek Seçim Kurulu’na ait internet sitesine TC kimlik numarası ile sorgulama yaptırdı. Poroy, ikamet kaydını Ankara’ya getirdiği halde halen Çorum Vali Konağı’nda yaşıyor görünüyordu.

Bunun üzerine Poroy, Çorum Nüfus İl Müdürlüğü’nü arayarak kaydını Ankara’ya getirdiğini belirterek hatayı düzelttirdi.



Annesinin ikâmet ettiği ev de 'boş ev' göründü



Bu gelişme üzerine küçük bir araştırma yapılınca Poroy’un annesinin de yıllardır oturduğu evin, seçmen listelerinde ‘boş ev’ olarak gösterildiği ortaya çıktı. Yerel seçimlerde oy kullanmak için seçmen listelerini kontrol eden Poroy’un annesine, oturduğu evin ‘boş’ göründüğü bildirildi.

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu, benzer olaylar nedeniyle adrese dayalı seçim listelerine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar verecek.



