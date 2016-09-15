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Yaşam

Çorum'da arazi anlaşmazlığı kavgası; 4 ölü

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 14 yaşındaki Beyza Müsemma Gönülal da yaralandı

15 Eylül 2016 19:53

Çorum'un Alaca İlçesi'nde Gürsel P., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusu Yusuf Gönülal, eşi Hatice Gönülal, Şerife Dinçer ve Mikail Çağın'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayda 14 yaşındaki Beyza Müsemma Gönülal da yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Vatan’da yer alan habere göre, olay bugün Çorum'un Alaca İlçesi Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Gürsel P. ile komşusu Yusuf Gönülal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürsel P. pompalı tüfekle Yusuf Gönülal'ın evine gitti. Şüpheli, evde dehşet saçtı. Açtığı ateş sonucu Yusuf Gönülal, eşi Hatice Gönülal, evde misafir olarak bulunan Şerife Dincer ve Mikail Çağın, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları saçma yaralarıyla olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kızı Beyza Müsemma Gönülal ise yaralandı. Yaralanan genç kız, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından ihbar üzerine eve gelen ekipler, şüpheli Gürsel P.'yi olayda kullandığı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. 

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