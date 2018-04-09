Çorum Şeker Fabrikası 528 milyon TL'ye satıldı, müdürü eylül ayında “Bu yıl ekonomiye 400 milyon lira katkı sağlayacağız” demişti

Hükümetin aldığı karar uyarında Özelleştirme İhalesi Başkanlığı tarafından 528 milyon lira bedelle Safi Katı Yakıt’a satılan Çorum Şeker Fabrikası’nın müdürü Ramazan Aytekin, eylül ayında ‘2017 pancar alım kampanyası’nı başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, fabrikanın bu yıl yapacağı üretim faaliyetlerinden bölgeye sağlayacağı parasal değerin 400 milyon lira civarında olacağını söylemişti.

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Çorum Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesine dair ihale, bugün gerçekleştirildi. İhaleyi, Safi Katı Yakıt 528 milyon lira bedelle kazanırken; özelleştirmeye itiraz eden CHP milletvekillerinin ise Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hizmet binasının önünde basın açıklaması yapmasına izin verilmedi. CHP milletvekilleri bina bahçesine alınmazken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba kapıya tırmanarak bahçeye girmeye çalıştı.

"Fabrikamız, 147 köyde 3 bin 40 çiftçiye pancar ekimi yaptırmıştır"

Öte yandan, Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Aytekin’in eylül ayında yaptığı bir açıklama ise; özelleştirme miktarına dair soru işaretleri oluşturdu. Aytekin, eylül ayında sezon açılışı nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Fabrikamızın bu sene yapacağı üretim faaliyetlerinden bölgemize sağlayacağı parasal değer 400 milyon lira civarında olacaktır” ifadelerini kullanmış ve fabrikanın bölgeye katkısına dair şunları söylemişti:

“Fabrikamıza bağlı Çorum merkez, Alaca, İskilip, Osmancık, Sungurlu ve Yerköy olmak üzere 6 bölge şefliğimize bağlı 147 köyde 3 bin 40 çiftçi tarafından 97 bin 950 dekarlık alanda pancar ekimi yaptırmıştır. Bu alandan elde edilecek ürün miktarı 525 bin ton olup ayrıca Bor, Kırşehir ve Çarşamba Şeker Fabrikalarından alacağı 220 bin ton pancar ile işleyeceği pancar miktarı 710 bin ton olacaktır. Pancar işlemesine bugün başlanacak ve takriben 97 gün sürecektir. İşlenen pancardan yaklaşık 97 bin ton kristal şeker, 31 bin ton melas, 180 bin ton yaş pancar posası üretimi beklenmektedir."